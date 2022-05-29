Zidane'dan PSG'ye ret!

Zinedine Zidane, Paris Saint-Germain'den gelen teknik direktörlük teklifini geri çevirdi.



Fransa'da yayın yapan spor kanalı Telefoot'un haberine göre; Katarlı sahiplerinin büyük baskısına ve Kylian Mbappe'nin telefonla aramasına karşın projeye inanmadığı için teklifi geri çevirdi. Paris Saint-Germain de büyük çabalara karşın Zidane'ı ikna edemeyince alternatif adaylara döndü.



Kulüpte sportif direktör olması beklenen Luis Campos, kulüp yönetimine düşündüğü teknik adamları iletti ve onay aldı. Buna göre Sporting Lizbon'dan Ruben Amorim, Porto'dan Sergio Conceiçao, Lille'den Christophe Galtier ve Spezia'dan Thiago Motta'yı adaylar listesine ekleyerek harekete geçti.



PSG'de lig şampiyonluğunu kazanan Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile kısa süre içerisinde yolların ayrılacağının da altı çizildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ