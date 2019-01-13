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Younes Belhanda yerine Tannane!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın ısrarla istediği Yonues Belhanda için beklemeye geçen Galatasaray, yıldız futbolcunun alternatifini buldu: Oussama Tannane.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Younes Belhanda yerine Tannane!
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13 Ocak 2019 21:51
Younes Belhanda için Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile pazarlık masasına oturan Galatasaray, transferde B planını da hazırladı.

Fas basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Belhanda'yı Al Ittihad'a satması halinde Faslı futbolcunun yerini bir başka Faslı futbolcu ile dolduracak.

BELHANDA GİDERSE TANNANE GELECEK

Sarı kırmızılı ekinin Belhanda ile aynı pozisyonda forma giyen Oussama Tannane'yi gündemine aldığı ve Belhanda'nın satılması halinde ilk adayın Tannane olacağı belirtildi.

Bonservisi Saint-Etienne'de bulunan ve sezon başından beri kiralık olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'te oynayan 24 yaşındaki futbolcu, orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor.

Tannane, bu sezon Utrecht formasıyla Hollanda Ligi'nde 13 maça çıkarken 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

2016'DA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Oussama Tannane, 2016 yılında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti ancak o dönemde Heracles'ten Saint-Etienne'ye transfer olmuştu. Genç futbolcu, kariyerinde Heerenveen, Heralces, Saint-Etienne, Las Palmas ve Utrecht takımlarının formalarını giydi.

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