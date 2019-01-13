için Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile pazarlık masasına oturan, transferde B planını da hazırladı.Fas basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Belhanda'yı Al Ittihad'a satması halinde Faslı futbolcunun yerini bir başka Faslı futbolcu ile dolduracak.Sarı kırmızılı ekinin Belhanda ile aynı pozisyonda forma giyen'yi gündemine aldığı ve Belhanda'nın satılması halinde ilk adayın Tannane olacağı belirtildi.Bonservisi Saint-Etienne'de bulunan ve sezon başından beri kiralık olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'te oynayan 24 yaşındaki futbolcu, orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor.Tannane, bu sezon Utrecht formasıyla Hollanda Ligi'nde 13 maça çıkarken 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.Oussama Tannane, 2016 yılında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti ancak o dönemde Heracles'ten Saint-Etienne'ye transfer olmuştu. Genç futbolcu, kariyerinde Heerenveen, Heralces, Saint-Etienne, Las Palmas ve Utrecht takımlarının formalarını giydi.