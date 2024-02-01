YKS başvuru ücreti ve tarihi: 2024 ÖSYM YKS başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 başvuruları 1 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 26 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

YKS başvuru ücreti her oturum için ayrı ayrı ödeniyor. Geçtiğimiz yıl her oturum için 115 TL başvuru ücreti alınmıştı. 2024 YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Ancak, enflasyon ve diğer faktörler göz önünde bulundurulduğunda, bu yılki başvuru ücretinin de artması bekleniyor.

YKS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru yapmak için adayların, ÖSYM'nin internet sitesinden AİS'e giriş yapması gerekiyor. Ardından, "Başvuru İşlemleri" sekmesinden "Yeni Başvuru" butonuna tıklayarak başvuru işlemlerini başlatabilirler.

Başvuru sırasında adaylardan, TC kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, anne adı, baba adı, medeni durumu, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, mezun olunan okul, mezun olunan alan/bölüm, mezuniyet yılı, askerlik durumu, engel durumu, sınav oturum tercihleri, sınav merkezi tercihleri, sınav bina ve salon tercihleri gibi bilgiler istenecek.

Başvuru ücreti, başvuru işlemi sırasında kredi kartı/banka kartı ile ödenebilecek.

YKS başvurularında dikkat edilmesi gerekenler

YKS başvurularında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

Başvurular, belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin AİS üzerinden online olarak yapılacak.



Başvuru ücreti, başvuru işlemi sırasında kredi kartı/banka kartı ile ödenebilecek.



Başvuru işlemlerinde hata yapmamak için, başvuru kılavuzunda yer alan açıklamalar dikkatlice okunmalıdır.



Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.



YKS başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır?



YKS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden, AİS'e e-Devlet üzerinden kayıt olduktan sonra başvurularını yapabileceklerdir.



e-Devlet'ten YKS başvurusu yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:



e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.



Sağ üst köşede yer alan "Hesaplar" sekmesine tıklayın.



Ardından, "ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi"ni seçin.



Açılan sayfada, "e-Devlet ile Kayıt Ol" butonuna tıklayın.



Karşınıza çıkan ekranda, TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.



Giriş yap butonuna tıklayın.



Kimlik bilgilerinizi doğrulayın.



Başvuru işlemlerini başlatmak için, "Başvuru İşlemleri" sekmesine tıklayın.



Ardından, "Yeni Başvuru" butonuna tıklayın.



Başvuru formunu doldurun.



Başvuru ücretini ödeyin.



Başvuru bilgilerinizi kontrol edin.



Başvuru işlemini tamamlamak için, "Başvuru Yap" butonuna tıklayın.



e-Devlet'ten YKS başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler:



e-Devlet şifresi olmayan adayların, başvuru merkezlerine giderek başvuru yapmaları gerekmektedir.



Başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra, başvuru işlemlerine başlanabilecektir.



Başvuru ücreti, başvuru işlemi sırasında kredi kartı/banka kartı ile ödenebilecektir.



Başvuru işlemlerinde hata yapmamak için, başvuru kılavuzunda yer alan açıklamalar dikkatlice okunmalıdır.



Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.

Başvurular: 1-26 Şubat 2024

Geç başvurular: 5-7 Mart 2024

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran 2024

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 9 Haziran 2024

Yabancı Dil Testi (YDT): 9 Haziran 2024

YKS başvuru kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanacak. Başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra, başvuru işlemlerine başlanabilecek.