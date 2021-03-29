Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı!

Türk futbolunun renkli ve deneyimli teknik adamlarından biri olan Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri dönüyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı!
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29 Mart 2021 11:52
Süper Lig takımlarından Erzurumspor, İsmail Kartal'ın göreve başladıktan 5 gün sonra "Enerjim ve motivasyonum yok" diyerek istifa etmesinin ardından yeni teknik direktörünü buldu.

Erzurumspor, 68 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşma sağladı.

Süper Lig'de bir takım çalıştırmayı özleyen Yılmaz Vural, kısa süre içerisinde Erzurumspor ile sözleşme imzalayacak.

21 puanlı Süper Lig'de 27 puanla 19. sırada yer alan Erzurumspor, Yılmaz Vural yönetiminde kümede kalmaya çalışacak.

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