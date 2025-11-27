Yeni yargı paketi neleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı?

11. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar hız kazanırken, düzenlemenin detayları kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen yeni paket, birçok suçta cezaların artırılmasını öngörüyor

Pakette yer alması beklenen "Kovid tahliyeleri" düzenlemesinin etki analizi çalışması da tamamlandı. Pakette bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar, trafikte yol kesenler, ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt suçlarına yönelik düzenleme yer alıyordu. AK Parti'nin üzerinde çeşitli değişiklikler yaparak son hâlini verdiği 11. Yargı Paketi'ne yeni eklemeler yapıldı. Buna göre, yeni düzenlemede aralarında 31 Temmuz 2023 öncesi tutuklanan ancak cezası kesinleşmeyen veya başka suçlardan yargılaması devam eden adi suçluların da bulunduğu tutukluların serbest kalması da yer alacak. Bu çerçevede ilk etapta 60 bin tahliyenin gerçekleşeceği; ilerleyen süreçte bu rakamın 120 bine ulaşabileceği belirtildi.

Pakette yer almasını istediğimiz, kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar... Bunlarla ilgili yaptırımların artırılması gerekiyordu. Özellikle kurusıkı da dahil. Vatandaşlarımızı rahatsız eden, üzücü olaylara neden olan hususlar oluyor. Orada da bu eylemi cezalandıran bir maddenin ceza kanunumuzda yer alması lazım. Yaralama, ölüm meydana gelmişse ayrıca ceza alıyor. Bu fiillerin, ölüm ve yaralama olmamışsa da müstakil suç olmasını yapan bir düzenleme. Yine trafik güvenliğini tehlikeye sokan, trafikte yol kesme gibi buna benzer eylemleri suç haline getiren düzenlemeler var."

Yargı paketinin yılbaşından önce Genel Kurul gündemine gelmesi ve yasalaştırılması planlanıyor.

Genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." yanıtını verdi.

AK Parti, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen 11. Yargı Paketi'nde ertelemeye gitti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda "Kovid izni" olarak da bilinen ve 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezası kesinleşmemiş olan hükümlülerin erken tahliyesinin önünü açan düzenlemeyi de içerecek yeni bir ceza infaz yasasının gündemlerinde olduğunu söyledi. Hazırlanan etki analizi raporuna göre, düzenlemenin teklife girip girmeyeceğine karar verecek AK Parti'nin, olası değişiklikleri 7 ila 8 madde olarak 11. Yargı Paketi'nin içine ekleyebileceği belirtiliyor.