Yeni rekabet Mbappe - Haaland mı olacak?

Yavaş yavaş futbol kariyerlerinin sonuna doğru yaklaşan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rekabetinin bir benzeri Haaland ile Kylian Mbappe arasında yaşanacağı tahminleri yapılıyor.Geçtiğimiz gün oynanan Dortmund - PSG maçı için karşı karşıya gelen iki futbolcu için İngilizler 'Yeni Messi - Ronaldo rekabeti' yakıştırması yaptı.21 yaşında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mbappe'nin gelecekte tek başına dünyanın en iyi golcüsü olarak gösterilmesinin yakın olduğu belirtiliyor. Haaland'ın ise 19 yaşında Dortmund'da Ocak ayından itibaren çıktığı 11 maçta 7 gol attığı ve bu durumun yeni Ronaldo - Messi rekabeti doğurabileceği belirtiliyor. Messi ve Ronaldo'nun Haaland ve Mbappe'nin yaşlarındayken bu performans rakamlarına henüz ulaşmamış olmaları da futbolseverleri heyecanlandıran bir başka unsur.Öte yandan her iki futbolcuyu da daha şimdide tıpkı Messi ve Ronaldo'da olduğu gibi takıntılı şekilde seven ve aşırı ilgiyle takip eden bir kitle olduğundan dolayı bu yakıştırmaların yapıldığı belirtiliyor.