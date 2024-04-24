NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan üç karşılaşmayla devam etti.



TIMBERWOLVES 2-0 SUNS



Minnesota Timberwolves, Target Center'da Phoenix Suns'a karşı oynadığı Batı Konferansı playoff ilk turunun 2. maçında 105-93 galip gelerek, seride 2-0 öne geçti.



Jalen McDaniels 25 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle Timberwolves'un en skorer ismi oldu. Rudy Gobert ve Mike Conley 18'er sayı kaydettiler. Gobert ayrıca 9 ribaund, 3 top çalma ve 2 asist eklerken, Conley ,ise 4 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Karl-Anthony Towns 12 sayı ve 8 ribaund kaydetti. Anthony Edwards ise 15 sayı, 8 asist, 5 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı.



Suns tarafında Devin Booker 20 sayı, 5 asist ve 3 ribaund kaydetti. Kevin Durant 18 sayı ve 6 ribaundla oynarken, Jusuf Nurkic 10 sayı ve 14 ribauntla, Bradley Beal 14 sayı, 6 asist ve 4 ribaundla, Eric Gordon ise benchten 15 sayıyla mücadele etti.



PACERS 1-1 BUCKS



Indiana Pacers, Fiserv Forum'da Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı Doğu Konferansı playoff ilk turunun 2. maçında 125-108 galibiyete ulaşarak seride 1-1 eşitliği yakaladı.



Pacers'ta Pascal Siakam 37 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle takımı galibiyete sürükleyen isim oldu. Myles Turner 22 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 3 blokla oynarken, Andrew Nembhard 20 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle, Tyrese Haliburton 12 sayı ve 12 asistle, Aaron Nesmith ise 11 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 1 blokla maçı tamamladı.



Bucks'ta Damian Lillard 34 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla mücadele etti. Brook Lopez 22 sayı, 3 asist, 1 ribaund ve 2 blokla oynadı. Khris Middleton 15 sayı, 6 asist ve 5 ribaund kaydetti. Bobby Portis 14 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



MAVERICKS 1-1 CLIPPERS



Dallas Mavericks, Crypto.com Arena'da ev sahibi LA Clippers'a karşı oynadığı Batı Konferansı playoff ilk turunun 2. maçında 96-93 galip gelerek seride 1-1 eşitliği yakaladı.



Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, 6 ribaund ve 9 asistle galibiyetin mimarı oldu. Kyrie Irving 23 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma kaydederken, PJ Washington 18 sayı, 6 ribaund ve 2 blokla, Derrick Jones ise 10 sayı ve 7 ribaundla maçı tamamladı.



Clippers'ta James Harden 22 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle mücadele etti. Paul George 22 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle oynarken, Kawhi Leonard parkelere döndüğü maçta 15 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 4 top çalma kaydetti. Ivica Zubac 13 sayı ve 12 ribaundla, Russell Westbrook ise benchten 7 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle katkı sağladı.





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