WhatsApp neden yeşil oldu? iphone WhatsApp yeşil rengi değiştirme nasıl yapılır?

Whatsapp durum güncellemeleri kısmındaki profillerin etrafındaki halka maviden yeşile döndü. Yeni halini gören vatandaşlar "Whatsapp neden yeşil oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Takip edilen kanallar maviden yeşile dönen Whatsapp renginin neden değiştiğini merak ediliyor. Peki, Whatsapp rengi neden yeşil oldu, Whatsapp rengi değiştirme nasıl yapılır, Whatsapp rengi neden değişti?

WhatsApp'ın yeşil olma sebebi henüz net bir şekilde bilinmiyor. Ancak yeşil renk, WhatsApp'in marka kimliğiyle uyumlu bir tercih olarak değerlendiriliyor.

WhatsApp'ı açın > Durum'a gidin.

İletmek istediğiniz durum güncellemesini seçin.

İlet'e basın.

Durum güncellemesini iletmek istediğiniz kişiyi ya da grubu aratın veya seçin.

Gönder'e basın.