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"Warriors, Edwards'ı takımın yeni yüzü yapmak istiyor" iddiası!

Golden State Warriors'ın, Ekim ayındaki NBA Draftı'nda 1. sıra draft hakkına sahip olması durumunda, Georgia Üniversitesi şutör guardı Anthony Edwards'ı seçecekleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Golden State Warriors'ın, Ekim ayındaki NBA Draftı'nda 1. sıra draft hakkına sahip olması durumunda, Georgia Üniversitesi şutör guardı Anthony Edwards'ı seçecekleri iddia edildi.

San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau'ya göre Warriors, Edwards'ın geleceklerinin değerli bir parçasına dönüşebileceğine inanıyor gibi görünüyor. Bu, LaMelo Ball'un onların önceliği olmadığı ve kendisini takımın kadrosuna eklemek için seçmeyecekleri anlamına geliyor:

"Warriors, Ekim draftı'nda en tepedeki seçime sahip olursa, muhtemelen Georgia şutör guardı Anthony Edwards'ı alacak. Bir lig kaynağına göre, Golden State Warriors, Edwards'ın bu draft'ta hemen katkıda bulunabilecek ve önümüzdeki birkaç sezon içinde takımın yüzü olabilecek birkaç oyuncudan biri olduğuna inanıyor."

Warriors, normal sezonu NBA'deki en kötü dereceyle tamamlamıştı (15-50) ve 1 numaralı seçimi alması için %14'lük bir şansa sahip. Şu anki derecesiyle Golden State, 2020 NBA Draftında 5. sıradan daha aşağıya düşmeyecek.


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