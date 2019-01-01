Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Walt Disney World'de üç aylık NBA sezonunun masrafı, 150 milyon dolar!

Orlando'daki Walt Disney World'de 2019-20 NBA sezonunun üç aylık tamamlanmasının, lige 150 milyon dolardan fazla mal olacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando'daki Walt Disney World'de 2019-20 NBA sezonunun üç aylık tamamlanmasının, lige 150 milyon dolardan fazla mal olacağı bildirildi.

Lig 22 takımın yanı sıra destek personeline ev sahipliği yapacak ve karantina sırasında yedi antrenman sahası ile üç arenada maç oynama şansı sunacak.

NBA, bu tahminde bilet gelir kaybını hesaplamıyor ve lig, KOVID-19 nedeniyle 1 milyar dolardan fazla gelir kaybına uğrayacağını planlıyor.

NBA başkanı Adam Silver, Time dergisine konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Sporumuza ve sektöre yeni bir normallik bulma yükümlülüğü hissediyoruz. Para açısından, bu durum işin içine dahil olmuyor. Çünkü açıkçası, bizim için bu kampüste oynamak o kadar ekonomik değil. Oldukça pahalı."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal