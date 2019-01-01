Walt Disney World'de üç aylık NBA sezonunun masrafı, 150 milyon dolar!

Orlando'daki Walt Disney World'de 2019-20 NBA sezonunun üç aylık tamamlanmasının, lige 150 milyon dolardan fazla mal olacağı bildirildi.



Lig 22 takımın yanı sıra destek personeline ev sahipliği yapacak ve karantina sırasında yedi antrenman sahası ile üç arenada maç oynama şansı sunacak.



NBA, bu tahminde bilet gelir kaybını hesaplamıyor ve lig, KOVID-19 nedeniyle 1 milyar dolardan fazla gelir kaybına uğrayacağını planlıyor.



NBA başkanı Adam Silver, Time dergisine konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Sporumuza ve sektöre yeni bir normallik bulma yükümlülüğü hissediyoruz. Para açısından, bu durum işin içine dahil olmuyor. Çünkü açıkçası, bizim için bu kampüste oynamak o kadar ekonomik değil. Oldukça pahalı."



