Walker IV: "Bu takımda herkes birbirine eşit düzeyde bakıyor"

San Antonio Spurs'ün genç oyuncusu Lonnie Walker IV, takımı playofflara sokmanın takımın genç yıldızlarına bağlı olduğunu bildiğini söyledi.



Walker, San Antonio Express News'den Jeff McDonald'a, Spurs hakkında şunları söyledi:



"Biz savunma oynamak isteyen ve kazanmak isteyen genç, atletik bir grubuz. En iyi olan şey, şu anda hepimizin birbirimize eşit olarak bakması. Yukarı veya aşağı seviyede kimse yok. Hepimiz ne istediğimizi ve takım olarak ne olmak istediğimizi biliyoruz."



Veteran oyuncular LaMarcus Aldridge ve DeMar DeRozan, hala sezonun çoğu için Gregg Popovich'in ekibi için mentörlük yükünün çoğunu taşıyorken, Walker IV, Dejounte Murray ve Derrick White gibi genç admalar da ışıltılar göstermişlerdi.



Bir zamanlar şampiyonluğun her yıl kesin adayı olan Spurs, sezon başında yaşadığı tutarsızlıklardan muzdarip oldu ve şu anda Batı'da 27-36 dereceyle 12. sırada yer alıyor. Memphis Grizzlies'in sahip olduğu son playoff sıralaması için, altı takım yarışıyor olacak.



Aldridge, omuz sakatlığından sonra sezonun geri kalanını kaçıracağı için, Spurs'lü gençlerin önemini kanıtlama zamanı ise şimdi gelmiş oldu.



Walker henüz Pop'ın sisteminde yerini sağlamlaştırmış değil ve 53 maçta 14.5 dakikada sadece 5.6 sayı ortalama yakaladı. Spurs'un şimdi az sayıda oyuncu bulundurmasından ötürü, 21 yaşındaki şutör guardın Orlando'da çok daha büyük bir rol alması bekleniyor.



