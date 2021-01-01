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Wade: "Steph Curry, tarihin en iyilerinden biri!"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Golden State Warriors'ın oynadığı basketbolu överek, Stephen Curry'nin "gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Golden State Warriors'ın oynadığı basketbolu överek, Stephen Curry'nin "gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri" olduğunu söyledi.

Wade kısa süre önce ESPN'nin First Take programına katıldı ve Curry ile Draymond Green'i överek, Warriors'ın "seyredilesi" bir basketbol oynadığını açıkladı:

"Onları oynarken izlemek çok güzel. Bir basketbol hayranı olarak, topu paylaşma biçimleri bana göre harika.

Emekli olduğumdan beri Draymond Green'i daha yakından izleyerek, kendisini daha çok takdir etmeye başladım. Kendisi takımın oyun kurucusu ve bu alanda ligin en iyilerinden biri. Ama Steph Curry, basketbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olduğunu geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine kanıtlamış durumda. Oyunu değiştirme açısından Rushmore dağındaki dörtlü arasında yer alıyor.

Steve Kerr, bu adamların serbestçe oynamasına izin vererek harika bir iş çıkarıyor. Getirdikleri heyecanla, insanların seyretmek isteyeceği türden bir basketbol oynuyorlar."

Warriors, 12-2 ile an itibariyle ligdeki en iyi dereceye sahip.


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