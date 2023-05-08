Volkan Demirel: "Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim!"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alman basınına Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler sarf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel: 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim!'
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08 Mayıs 2023 23:53
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alman basınından Sport1'e Fenerbahçe hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Kendisine sorulan "Bir gün Fenerbahçe'de çalışmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Volkan Demirel, "Benim Fenerbahçe'de teknik direktör olmama gerek yok, ben zaten Fenerbahçe'nin kendisiyim! Tabii ki böyle bir görev bana gelirse gurur duyarım. Fenerbahçe benim hayatım." yanıtını verdi.

"FENERBAHÇE BENİM AİLEM"

Fenerbahçe'nin hayatında çok büyük bir yere sahip olduğunu söyleyen Demirel, "8 yıl boyunca kaledeydim ve 2 yıl da yardımcı antrenörlük yaptım. Daha sonra da eğer bir gün Fenerbahçe'de çalışırsam tecrübeli bir teknik direktör olarak çalışmak istediğim için ayrıldım. Fenerbahçe benim ailem, beni ben yapan kulüp. Her zaman Fenerbahçe için çalışmak isterim." dedi.
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