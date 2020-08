Vlade Divac, Kings genel menajerliğinden istifa etti!

Sacramento Kings, Vlade Divac'ın genel menajeri pozisyonu görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Kings, Joe Dumars'ı basketbol operasyonlarından sorumlu geçici başkan yardımcısı olarak seçti ve Dumars, organizasyon yeni bir GM ararken, Divac'ın görevlerini de geçici olarak üstlenecek.



ESPN'den Marc J. Spears'a konuşan bir kaynak, kalıcı rolün Ekim draft'ı sonrasına kadar doldurulmamasının "oldukça mümkün" olduğunu söyledi.



Spears, Dumars'ın GM işi için düşünülebileceğini de ekledi.



Kings'in sahibi Vivek Ranadive, "Bu zor bir karardı, ancak sadık taraftarlarımızın hak ettiği, kazanan bir takım oluşturmaya çalışırken önümüzdeki en iyi yolun bu olduğuna inanıyoruz. Hem sahada hem de saha dışında Vlade'nin liderliği, bağlılığı ve sıkı çalışmasından ötürü minnettarız. Her zaman Kings ailemizin bir parçası olacaktır." ifadelerini kullandı.



Sacramento, Divac'ı 2015 yılında basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak işe almıştı. 2019'da, kendisine 2022-23 sezonu sonuna kadar organizasyonda tutacak bir sözleşme uzatması verilmişti.



Divac, "Kings'in Genel Menajeri olarak hizmet etmek bir onur ve ayrıcalıktı ... Sacramento ve Kings her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak ve onlara gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.



Sacramento playofflara katılmayı başaramıştı ve Divac'ın görev süresinin her sezonunda 0.500'ün altında bir dereceyle bitirmişti.



Divac'ın eski yıldız pivot DeMarcus Cousins'ı, şutör guard Buddy Hield'ın bulunduğu bir paket için New Orleans Pelicans'la takas ettiği biliniyor. Divac'ın diğer önemli işlemleri arasında yıldız oyun kurucu De'Aaron Fox ve Marvin Bagley'nin seçilmesi yer alıyor.



Krallar en son 2005-06 sezonunda playofflara katılmaya hak kazanmıştı.