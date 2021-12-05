Vitor Pereira: "Sistemin bir önemi yok"

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira: 'Sistemin bir önemi yok'
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05 Aralık 2021 18:23
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri:

"Bugün hangi sistemle oynayacağımızın bir önemi yok. Bir şüphem yok ki oyuncularım takımlarından, formalarından, taraftarlarından gurur duyarak savaşacak. Bir aile olduğumuzu göstererek kazanmak için oynayacağız.

Kim oynarsa oynasın sahada kaliteli, baskılı bir oyun sergileyebilmek için herkes elinden geleni yapacak. Ben tüm oyuncularıma güveniyorum. Oyuncularımın Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Aile olduğumuzu, birlik olduğumuzu gösterek kazanmak istiyoruz.

Mert Hakan hala sakat olduğu için kadroda yok."


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