Vince Carter, muhtemel olarak son maçını oynadı!

Atlanta Hawks veteranı Vince Carter, dün akşam NBA'in koronavirüs nedeniyle askıya alınması nedeniyle muhtemel olarak kariyerindeki son maçını oynamış olmasından bahsetti.



NBA, 2019-20 sezonunu dün gece askıya aldı ve Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in koronavirüs için pozitif olduğunu test ettikten sonra, tüm maçları bir sonraki duyuruya erteledi.



Bu, New York Knicks'in Atlanta Hawks karşısında 136-131'lik galibiyetinin muhtemel olarak Carter'ın kariyerinin son maçı olabileceği anlamına geliyor.



"GARİP AMA GÜZEL BİR ANI..."



22 yıllık emektar oyuncu, dün gece 13 dakikada 5 sayı kaydetmişti. Maçtan sonra, böyle tuhaf bir şekilde bırakma olasılığı hakkında konuştu:



"Bu sadece garip. Her şey hakkında bilgi sahibi olduğumuz için Oturup, 'Pekala, buraya kadarmış. Bu şekilde. Böyle bitti.' diye düşünmüştüm. Vay canına, bu çok garip' falan gibi düşüneceğim. Bugün sona erdiyse - ve bu gün, sezonun bu günü, bu son 16 maç çok uzun bir süre boyunca konuşulacak - bu her zaman hatırlayacağım bir şey olacak. En azından son basketimi attım. Garip ama güzel bir anı olacak.



"Durumu takdir ediyorum, ama sadece zamanımı geçirip, kapıdan çıkıyorum, ister inanın ister inanmayın aslında sorun değil. Ben iyiyim. Ben sadece ... oyun güzeldi."



43 yaşındaki Carter, kariyerinde sekiz kez All-Star seçilmiş, iki kez All-NBA seçilmiş ve 1998-99 sezonunda Yılın Çaylağı olmuştu. Kariyerinde maç başına 16.7 sayı, 4.3 ribaund ve 3.1 asist ile oynamış olan VC'nin rakamları, kariyerinin ikinci bölümünde daha çok bir rol oyuncusu olarak oynamasıyla aşağı düşmüştü.



Kariyerinin başlarında Carter, 10 kez 20+ sayı ortalamasıyla oynayan baskın bir skorerdi ve aynı zamanda NBA tarihinin en iyi smaççısı olarak görülüyordu.