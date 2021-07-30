Van Dijk 9 ay sonra ilk kez sahaya çıktı

Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk, yaşadığı sakatlıktan tam 285 gün sonra yeniden sahaya çıktı.
İngiliz ekibinin Hertha Berlin'le oynadığı hazırlık maçının 69. dakikasında oyuna giren Van Dijk, 9 aydan uzun bir süre sonra Kırmızı formasıyla sahne aldı. Van Dijk'ın Liverpool'daki partneri olan Joe Gomez de Hollandalı yıldızla birlikte oyuna girerek taraftarlarına sağlıklarına kavuştuklarını böylelikle gösterdi.
Maçı 4-3 kaybeden Liverpool hazırlık dönemindeki ilk mağlubiyetini de almış oldu.
İngiliz ekibinin Hertha Berlin'le oynadığı hazırlık maçının 69. dakikasında oyuna giren Van Dijk, 9 aydan uzun bir süre sonra Kırmızı formasıyla sahne aldı. Van Dijk'ın Liverpool'daki partneri olan Joe Gomez de Hollandalı yıldızla birlikte oyuna girerek taraftarlarına sağlıklarına kavuştuklarını böylelikle gösterdi.
Maçı 4-3 kaybeden Liverpool hazırlık dönemindeki ilk mağlubiyetini de almış oldu.