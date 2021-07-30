Van Dijk 9 ay sonra ilk kez sahaya çıktı

Virgil Van Dijk, 285 gün sonra Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçının 69. dakikasında sahaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Van Dijk 9 ay sonra ilk kez sahaya çıktı
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30 Temmuz 2021 02:04
Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk, yaşadığı sakatlıktan tam 285 gün sonra yeniden sahaya çıktı.

İngiliz ekibinin Hertha Berlin'le oynadığı hazırlık maçının 69. dakikasında oyuna giren Van Dijk, 9 aydan uzun bir süre sonra Kırmızı formasıyla sahne aldı. Van Dijk'ın Liverpool'daki partneri olan Joe Gomez de Hollandalı yıldızla birlikte oyuna girerek taraftarlarına sağlıklarına kavuştuklarını böylelikle gösterdi.

Maçı 4-3 kaybeden Liverpool hazırlık dönemindeki ilk mağlubiyetini de almış oldu.


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