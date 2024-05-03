İşte Erden Timur'un yönetimde olmama sebebi

Fenerbahçe'nin kendisini hedef aldığı süreçte yalnız bırakıldığını düşünen Erden Timur, yüzde 99 ihtimalle Dursun Özbek'in ekibinde devam etmeyecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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İşte Erden Timur'un yönetimde olmama sebebi
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03 Mayıs 2024 08:08
Galatasaray'da seçim yaklaşırken Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'da. 2 yılda takıma çok önemli isimleri kazandıran, geçen yılki şampiyonlukta ve bu sezonki başarıda büyük payı olan Timur'un göreve devam etmeyi düşünmemesi sarı kırmızılı camiada şok etkisi yarattı.

"F.BAHÇE'YE KARŞI YALNIZ BIRAKILDIM"

Eşinin rahatsızlığına ve işini 2. plana atmasına rağmen özellikle Fenerbahçe'nin kendisini hedef aldığı süreçte yalnız bırakıldığını düşünen Erden Timur kırgın ve üzgün olduğu ayrıca yorgun olması sebebiyle Özbek'in ekibinde yüzde 99 ihtimalle devam etmeyecek. Ancak yine de yüzde 1 ihtimal için gerek Özbek ve ekibi, gerekse taraftarlar Timur'u fikrini değiştirmek için devrede.

"GÜNDEM ŞAMPİYONLUK"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, gelecek sezon yönetimde olup olmayacağı tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada tek gündemlerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Timur konuyla ilgili olarak "Seçim öncesi benim olup olmamam sorun değil. Bırakın biz seçim konuşmayalım. Sportif AŞ'de görev devam ediyor. Biz atanmışlar olarak diyeyim. Burada seçim konusu yok. İliklerimize kadar şampiyonluğa inandığımızı anlatma zamanıdır. Böyle bir gündem yok, suni bir gündem bu. Dün 22.00'de Florya'dan çıktım, her gün oradayım. Orada tek gündem şampiyonluk." ifadelerini kullandı



 
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