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Valverde'den Neymar'ın dönüşüne yeşil ışık!

Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, Neymar'ın geri dönme ihtimaline yeşil ışık yaktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Valverde'den Neymar'ın dönüşüne yeşil ışık!
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20 Ekim 2018 00:55
Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto  Valverde, Neymar'ın geri döneceğine dair iddialar hakkında konuştu.

"HER ŞEY OLABİLİR"

"Neymar'ın geri dönme ihtimali var mı?" sorusunu yanıtlayan Valverde, "Sezonun ortasında bu soruları yanıtlamak doğru değil. Neymar başka bir takımın oyuncusu. Şu anda bir girişim yok. Futbolda her şey olabilir. Zor bir ihtimal ama neler olacağını göreceğiz" dedi.

İSPANYA BASINI: "DÖNMEK İSTİYOR"

Geçtiğimiz günlerde İspanya basını, Neymar'ın Paris Saint-Germain'de mutsuz olduğu ve Barcelona'ya geri dönmek istediğini yazdı.

222 milyon euro gibi rekor bir ücretle Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi gerçekleşen Neymar, geçtiğimiz sezon çıktığı 30 karşılaşmada 28 gol 16 asistlik performans sergilerken, bu sezon 11 maçta 11 gol 4 asistlik istatistikle oynayarak yıldızını parlatmaya devam etti.

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