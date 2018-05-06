Vakıfbank, Avrupa'da rekora doymuyor!

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni ev sahibi CSM Volei Alba'yı yenerek şampiyon tamamlayan VakıfBank, Avrupa'nın bir numaralı kupasını üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez müzesine götürmeyi başardı.Avrupa voleybolunun kulüpler bazında bir numaralı kupasını 2011, 2013 ve 2017 yıllarında kazanan VakıfBank, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Dörtlü Final'de dördüncü kez mutlu sona ulaştı.VakıfBank, elde ettiği 4 Avrupa şampiyonluğunda da namağlup şekilde kupayı kaldırarak önemli bir istatistiğe de imza attı.VakıfBank, Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor.Tarihinde, 4. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan sarı-siyahlı ekip, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları kazandı. VakıfBank, 2013 ile 2017'de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonu da olarak iki kez dünyanın zirvesine çıktı.Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in şampiyonu olan ve bu kulvarda kupa kaldıran ilk Türk takımı olarak tarihe geçen VakıfBank, 2013 ve 2017 yıllarının ardından 2018'de de adını zirveye yazdırdı.Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016'da Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı ekip, 2015 yılını ise üçüncü tamamlamıştı.Top Teams Kupası'nda 2004'te, Challenge Kupası'nda ise 2008'de adını zirveye yazdıran VakıfBank, CEV Kupası'nda ise 1991, 1992 ve 2000'de üçüncülük elde etti.FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013 ile 2017 yıllarında kazanma başarısı gösteren VakıfBank, 2011'de de bu organizasyonu ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu VakıfBank olurken, kupa 6. kez Türkiye'ye geldi.Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dörtlü Final'in final maçında ev sahibi CSM Volei Alba'yı yenerek adını üst üste ikinci, toplamda ise 4. kez Avrupa'nın zirvesine yazdıran VakıfBank, bu kupanın 6. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı.Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlatılan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 58 sezonda 24 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında bu kulvarda şampiyonluk yaşadı.Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha mutlu sona ulaştı.Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise İtalya'nın Volley Bergamo takımı oldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.Öte yandan, kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 15 şampiyonluk kazanan İtalyan ekipleri ikinci durumda bulunurken, Türk takımları 6, Bulgaristan ile SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya takımları da üçer şampiyonluk elde etti.Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 8 sezonun 6'sında şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Son 8 sezonda VakıfBank 4, Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA birer kez kupayı Türkiye'ye getirdiOrganizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom kazanırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu Dörtlü Final'ine Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de sona erdi.Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.Geride kalan sezon İtalya'nın Treviso kentinde yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını kaldıran VakıfBank, kendisinin 3., Türkiye'nin ise 5. şampiyonluğuna imza attı.VakıfBank, Bükreş'teki bu yılın Dörtlü Final'inde de şampiyon olup Türk ekiplerinin altıncı, kendisinin 4. kupasını elde etti.