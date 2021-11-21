Usta Abdullah Avcı ile çırak Erol Bulut karşı karşıya

Abdullah Avcı, Başakşehir döneminde yardımcılığını yapan Erol Bulut ile 7. kez rakip olacak. Geride kalan 6 maçta Avcı 4 kez kazanırken, Bulut'un 1 galibiyeti var. 1 karşılaşma berabere bitti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Usta Abdullah Avcı ile çırak Erol Bulut karşı karşıya
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21 Kasım 2021 11:59
Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor - Gaziantep FK maçı, aynı zamanda usta ile çırağın taktik savaşına sahne olacak.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir'de yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı'nın 7. kez karşısına çıkacak. Daha önceki 6 mücadelede, Avcı'nın bariz üstünlüğü bulunuyor. Abdullah hoca, 4 kez galip gelirken, 1 maç berabere bitti. Erol Bulut, 1 kez kazandı.

Taraflar arasındaki son maç, geçen sezonki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisiydi. Bulut da eski hocası Abdullah Avcı'ya karşı tek galibiyetini, Fenerbahçe'nin başında 1-0'lık skorla almıştı.

Antep deplasmanda kayıp

Avcı, Akyazı'da kazanıp hem geçen sezonki karşılaşmanın rövanşını almak istiyor hem de Galatasaray -Fenerbahçe derbisinin olduğu haftada zirvede farkı iyice açmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep ise bu sezon ligde hiçbir deplasman maçını kazanamadı. Dış sahada çıktığı 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 beraberlik elde etti.


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