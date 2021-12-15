Uruguay'da Diego Alonso dönemi

Uruguay Milli Futbol Takımı'nda Diego Alonso dönemi başladı.Uruguay'da Diego Alonso dönemi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Uruguay'da Diego Alonso dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2021 13:41
Uruguay Milli Futbol Takımı'nda Oscar Tabarez'den boşalan teknik direktörlük görevine Diego Alonso getirildi.

Uruguay Futbol Federasyonu, 46 yaşındaki çalıştırıcı Alonso ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Daha önce ülkesinde Penarol, Paraguay'da Olimpia, Meksika'da Pachuca ve Monterrey gibi ekiplerde görev alan Uruguaylı Alonso, son olarak ABD'nin Inter Miami takımını çalıştırmıştı. Alonso, Pachuca ve Monterrey'in başında birer defa Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmıştı.

Milli takımı 15 yıldır çalıştıran Oscar Tabarez ile geçen ay yollarını ayıran Uruguay, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 14. haftası sonunda 16 puanla 7. sırada yer aldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.