Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası başlıyor

Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası perşembe günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası başlıyor
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22 Haziran 2022 23:07
Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, perşembe Hırvatistan'ın Porec kentinde başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ferdi müsabakaların 23-25 Haziran, karma takımlar karşılaşmalarının 26 Haziran'da yapılacağı şampiyonada Türkiye, 10 kadın ve 7 erkek sporcuyla kürsü mücadelesi verecek.

40 ülkeden 189 kadın ve 231 erkek sporcunun ön kayıt yaptırdığı Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda yer alacak milli judocuların maç programı şöyle:

Perşembe:

Kadınlar: 40 kiloda Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol, 44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya, 48 kiloda Pınar Boğa

Erkekler: 60 kiloda Abdülsamet Çakır ve Ömer Faruk Turgutlu

24 Haziran Cuma:

Kadınlar: 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 57 kiloda Elif Ağar, 63 kiloda Tuana Gülenay ve Sinem Oruç

Erkekler: 66 kiloda Abdullah Turgutlu, 73 kiloda Erman Gürgen

25 Haziran Cumartesi:

Kadınlar: 70 kiloda Ecem Baysuğ, +70 kiloda Elif Başkut

Erkekler: 81 kiloda Mertcan Kömpe, 90 kiloda Mevlüt Öztaş, +90 kiloda İbrahim Tataroğlu

26 Haziran Pazar:

Karma takımlar

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