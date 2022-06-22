Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası başlıyor

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, perşembe Hırvatistan'ın Porec kentinde başlayacak.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ferdi müsabakaların 23-25 Haziran, karma takımlar karşılaşmalarının 26 Haziran'da yapılacağı şampiyonada Türkiye, 10 kadın ve 7 erkek sporcuyla kürsü mücadelesi verecek.



40 ülkeden 189 kadın ve 231 erkek sporcunun ön kayıt yaptırdığı Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda yer alacak milli judocuların maç programı şöyle:



Perşembe:



Kadınlar: 40 kiloda Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol, 44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya, 48 kiloda Pınar Boğa



Erkekler: 60 kiloda Abdülsamet Çakır ve Ömer Faruk Turgutlu



24 Haziran Cuma:



Kadınlar: 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 57 kiloda Elif Ağar, 63 kiloda Tuana Gülenay ve Sinem Oruç



Erkekler: 66 kiloda Abdullah Turgutlu, 73 kiloda Erman Gürgen



25 Haziran Cumartesi:



Kadınlar: 70 kiloda Ecem Baysuğ, +70 kiloda Elif Başkut



Erkekler: 81 kiloda Mertcan Kömpe, 90 kiloda Mevlüt Öztaş, +90 kiloda İbrahim Tataroğlu



26 Haziran Pazar:



Karma takımlar





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