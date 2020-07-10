ULEB Avrupa Kupası'nda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.



İspanya'nın Barselona kentinde yapılan kura çekiminde, turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Bahçeşehir Koleji ve Frutti Extra Bursaspor'un rakipleri belli oldu.



Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji A Grubu'nda, Frutti Extra Bursaspor ise D Grubu'nda yer aldı.



24 takımın 6'şarlı 4 grupta mücadele edeceği kupada, grup maçları 30 Eylül-16 Aralık tarihlerinde oynanacak.



ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar şu şekilde:



A Grubu: Bahçeşehir Koleji, UNICS Kazan (Rusya), Joventut Badalona (İspanya), Partizan NIS (Sırbistan), Umana Reyer (İtalya), JL Bourg (Fransa),



B Grubu: Unicaja Malaga (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Maccabi Rishon Lezion (İsrail), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), Metropolitans 92 (Fransa),



C Grubu: Lokomotiv Kuban (Rusya), MoraBanc Andorra (Andorra), Lietkabelis (Litvanya), Segafredo Virtus Bologna (İtalya), AS Monaco (Fransa), Telenet Giants Antwerp (Belçika),



D Grubu: Frutti Extra Bursaspor, Promitheas (Yunanistan), Herbalife Gran Canaria (İspanya), Dolomiti Energia (İtalya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Nanterre 92 (Fransa).



