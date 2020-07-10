ULEB Avrupa Kupası'nda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.
İspanya'nın Barselona kentinde yapılan kura çekiminde, turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Bahçeşehir Koleji ve Frutti Extra Bursaspor'un rakipleri belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji A Grubu'nda, Frutti Extra Bursaspor ise D Grubu'nda yer aldı.
24 takımın 6'şarlı 4 grupta mücadele edeceği kupada, grup maçları 30 Eylül-16 Aralık tarihlerinde oynanacak.
ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar şu şekilde:
A Grubu: Bahçeşehir Koleji, UNICS Kazan (Rusya), Joventut Badalona (İspanya), Partizan NIS (Sırbistan), Umana Reyer (İtalya), JL Bourg (Fransa),
B Grubu: Unicaja Malaga (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Maccabi Rishon Lezion (İsrail), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), Metropolitans 92 (Fransa),
C Grubu: Lokomotiv Kuban (Rusya), MoraBanc Andorra (Andorra), Lietkabelis (Litvanya), Segafredo Virtus Bologna (İtalya), AS Monaco (Fransa), Telenet Giants Antwerp (Belçika),
D Grubu: Frutti Extra Bursaspor, Promitheas (Yunanistan), Herbalife Gran Canaria (İspanya), Dolomiti Energia (İtalya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Nanterre 92 (Fransa).
İspanya'nın Barselona kentinde yapılan kura çekiminde, turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Bahçeşehir Koleji ve Frutti Extra Bursaspor'un rakipleri belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji A Grubu'nda, Frutti Extra Bursaspor ise D Grubu'nda yer aldı.
24 takımın 6'şarlı 4 grupta mücadele edeceği kupada, grup maçları 30 Eylül-16 Aralık tarihlerinde oynanacak.
ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar şu şekilde:
A Grubu: Bahçeşehir Koleji, UNICS Kazan (Rusya), Joventut Badalona (İspanya), Partizan NIS (Sırbistan), Umana Reyer (İtalya), JL Bourg (Fransa),
B Grubu: Unicaja Malaga (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Maccabi Rishon Lezion (İsrail), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), Metropolitans 92 (Fransa),
C Grubu: Lokomotiv Kuban (Rusya), MoraBanc Andorra (Andorra), Lietkabelis (Litvanya), Segafredo Virtus Bologna (İtalya), AS Monaco (Fransa), Telenet Giants Antwerp (Belçika),
D Grubu: Frutti Extra Bursaspor, Promitheas (Yunanistan), Herbalife Gran Canaria (İspanya), Dolomiti Energia (İtalya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Nanterre 92 (Fransa).