UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıllık men cezasının ardından kulüp CAS'a başvurma kararı aldı.
Verilen kararın adil olmadığını düşünen bordo-mavili yetkililer, hemen avukatlarla iletişime geçerek neler yapabileceklerini planladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor ekranlarında, "Kimse moralini bozmasın, biz UEFA ile yaptığımız anlaşmaların gerekliliklerini yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" ifadelerini kullandı ve cezanın kaldırılacağına olan inancını dile getirdi.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor, UEFA'nın verdiği karara katılmadıklarını ve CAS'a başvurulacağını resmen açıkladı.
Trabzonspor'un açıklamasında, "UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz." ifadeleri yer aldı.
TFF'NİN TRABZONSPOR MESAJI
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de, Trabzonspor'a verilen cezanın ardından, "Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız" mesajını verdi.
TRABZONSPOR KAR AÇIKLAMIŞTI
Bu sezon mali tablolarını geçtiğimiz günlerde duyuran Trabzonspor, 23 milyon lira kar açıklamış ve başkan Ahmet Ağaoğlu finansal olarak iyi yolda olduklarını vurgulamıştı.
Cezanın 2019 yılı mali raporları nedeniyle verildiği ve bordo-mavililerin tüm dosyaları bir kez daha inceleyeceği bildirildi.
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Verilen kararın adil olmadığını düşünen bordo-mavili yetkililer, hemen avukatlarla iletişime geçerek neler yapabileceklerini planladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor ekranlarında, "Kimse moralini bozmasın, biz UEFA ile yaptığımız anlaşmaların gerekliliklerini yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" ifadelerini kullandı ve cezanın kaldırılacağına olan inancını dile getirdi.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor, UEFA'nın verdiği karara katılmadıklarını ve CAS'a başvurulacağını resmen açıkladı.
Trabzonspor'un açıklamasında, "UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz." ifadeleri yer aldı.
TFF'NİN TRABZONSPOR MESAJI
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de, Trabzonspor'a verilen cezanın ardından, "Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız" mesajını verdi.
TRABZONSPOR KAR AÇIKLAMIŞTI
Bu sezon mali tablolarını geçtiğimiz günlerde duyuran Trabzonspor, 23 milyon lira kar açıklamış ve başkan Ahmet Ağaoğlu finansal olarak iyi yolda olduklarını vurgulamıştı.
Cezanın 2019 yılı mali raporları nedeniyle verildiği ve bordo-mavililerin tüm dosyaları bir kez daha inceleyeceği bildirildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın