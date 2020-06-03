TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'NİN TRABZONSPOR MESAJI

TRABZONSPOR KAR AÇIKLAMIŞTI

UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıllık men cezasının ardından kulüp CAS'a başvurma kararı aldı.Verilen kararın adil olmadığını düşünen bordo-mavili yetkililer, hemen avukatlarla iletişime geçerek neler yapabileceklerini planladı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor ekranlarında, "" ifadelerini kullandı ve cezanın kaldırılacağına olan inancını dile getirdi.Trabzonspor, UEFA'nın verdiği karara katılmadıklarını ve CAS'a başvurulacağını resmen açıkladı.Trabzonspor'un açıklamasında, "." ifadeleri yer aldı.Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de, Trabzonspor'a verilen cezanın ardından, "Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız" mesajını verdi.Bu sezon mali tablolarını geçtiğimiz günlerde duyuran Trabzonspor, 23 milyon lira kar açıklamış ve başkan Ahmet Ağaoğlu finansal olarak iyi yolda olduklarını vurgulamıştı.Cezanın 2019 yılı mali raporları nedeniyle verildiği ve bordo-mavililerin tüm dosyaları bir kez daha inceleyeceği bildirildi.