UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi proje: Final Four

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde "Final Four" formatına geçmeye sıcak baktığını söyledi.



Daha karlı bir operasyon olabileceğini söyleyen Ceferin, "Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'dan yanayım. Gerçekten harika, karlı bir iş olabilir. Yine de herkes görüşünü bildirecek, henüz bir karar alınmadı. Geçen yıl Portekiz'deki Final 8 organizasyonunu beğendik ancak 2 haftadan fazla sürdü, bu çok uzun. 2024'ten sonra Final Four düzenlersek bunun artıları ve eksikleri olacaktır. Bir kere harika bir organizasyon olacak, konserler gibi diğer olaylarla müthiş bir futbol haftası organize edebiliriz. Ancak kulüpler için bu, iç saha maçlarının olmaması demek olacak." ifadelerini kullandı.



UEFA'nın Final Four projesinin hayata geçmesi durumunda yarı finalden itibaren takımlar EuroLeague'de olduğu gibi bir şehire giderek tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek ve final de aynı şehirde oynanacak.