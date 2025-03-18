UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Fransa'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev
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18 Mart 2025 12:50
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Fransa'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak. 
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Çakır, 19-25 Mart tarihlerindeki şampiyonada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya'nın yer aldığı A3 Grubu müsabakalarında düdük çalacak.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olacak.

 
 
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