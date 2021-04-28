UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları 29 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2021 14:58
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları 29 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final heyecanı, yarın TSİ 22.00'de oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

İngiliz ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.

İspanya'nın Villarreal takımı ise La Ceramica'da bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'ı ağırlayacak.

Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.