UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları 29 Nisan Perşembe günü oynanacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final heyecanı, yarın TSİ 22.00'de oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.



İngiliz ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.



İspanya'nın Villarreal takımı ise La Ceramica'da bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'ı ağırlayacak.



Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.



26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.



