U17 Kız Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'a set vermedi

Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri finalinde Bulgaristan ile karşılaşan Türkiye U17 Kız Milli Voleybol Takımı rakibini 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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U17 Kız Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'a set vermedi
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22 Ocak 2023 23:49
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri finalinde Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Ankara'da düzenlenen organizasyonda milliler, TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda finalde Bulgaristan'la karşılaştı.

Maçı 25-19, 25-23 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanan ay-yıldızlı takım, 11-22 Temmuz tarihlerinde Sırbistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

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