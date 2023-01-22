U17 Kız Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'a set vermedi

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri finalinde Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Ankara'da düzenlenen organizasyonda milliler, TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda finalde Bulgaristan'la karşılaştı.
Maçı 25-19, 25-23 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanan ay-yıldızlı takım, 11-22 Temmuz tarihlerinde Sırbistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Ankara'da düzenlenen organizasyonda milliler, TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda finalde Bulgaristan'la karşılaştı.
Maçı 25-19, 25-23 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanan ay-yıldızlı takım, 11-22 Temmuz tarihlerinde Sırbistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
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