Tyler Boyd, yeniden göze girdi

Yükselen form grafiğiyle teknik ekibi memnun eden Tyler Boyd, hem takımına katkı sağlıyor hem de geleceğini şekillendiriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Tyler Boyd, yeniden göze girdi
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12 Temmuz 2020 12:05
Beşiktaş'ın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, Beşiktaş formasıyla hafta içinde çıktığı Kasımpaşa mücadelesinde attığı golle 3-2'lik galibiyetin mimarları arasında yer almıştı.

Yükselen form grafiğiyle teknik ekibi memnun eden genç futbolcu, hem takımına katkı sağlıyor hem de geleceğini şekillendiriyor.

Yönetimin, sezon sonunda yola devam etmeyi planladığı isimler arasında yer alan Boyd'un, kalan haftalarda da istikrarını sürdürmesi halinde yeni dönemde de takımda olacağına kesin gözüyle bakılıyor.



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