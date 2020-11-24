Türkiye Kupası'nda bir sürpriz daha: Karagümrük elendi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Karagümrük, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda bir sürpriz daha: Karagümrük elendi!
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24 Kasım 2020 18:55
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Misli.com 3. Lig 3. Grup takımı Esenler Erokspor'u ağırladı.

Vefa Stadyumu'nda oynanan mücadele Erokspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Samet Dağlı, 35. dakikada Aziz Aksoy ve 75. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'na veda etti. Esenler Erokspor ise 5. tura yükseldi.

DENİZLİSPOR DA ELENDİ

Bir başka Süper Lig ekibi Denizlispor da 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'a 2-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etmişti.

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