Türk futbolunda büyük zirve

Geçtiğimiz hafta hakem Halil Umut Meler'in, Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tarafından darp edilmesinin ardından önceki gün de İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekmesi, futboldaki kaosun doruk noktasına ulaşmasına neden oldu. Yaşananların ardından Türk futbolunun paydaşları, tansiyonu düşürmek için bir araya geliyor.22 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Riva'da yapılacak toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve diğer üyelerin hazır bulunacağı belirtildi.Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da iştirak edeceği öğrenildi.