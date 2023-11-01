Trendyol kasım indirimleri ne zaman? 2023 Trendyol kasım indirimi tarihi

Trendyol Kasım indirimi başlıyor. Kasım ayında pek çok marka indirime girmeye hazırlanıyor. Peki Trendyol Kasım indirimi 2023 ne zaman? Trendyol Kasım kampanyası hangi gün başlayacak? Hangi ürünlerde indirim var?Trendyol Kasım indirimi bu yıl 7 Kasım'da başlayan fırsatlar, 12 Kasım 2023'e kadar devam edecek. Onlarca mağaza ve marka, kampanya sürecinde seçili ürünlerini indirimli fiyatlar ile satışa sunacak. Ancak hangi mağaza ve markaların indirim uygulayacağı henüz bilinmiyor.7 Kasım 2023 saat 00.00'da başlayan fırsatlar sayesinde aradığınız pek çok ürünü kolaylıkla elde edebilirsiniz. 11.11 fırsatları ne zaman başlıyor sorusu, böylelikle yanıtlanabilir.11.11 fırsatları hangi markaları kapsadığı, bir çok müşterinin merak ettiği bir sorudur. Yerli ve yabancı markaların fırsatlar arasına girmesi, seçim yapmanızı kolaylaştırır. Böylelikle ihtiyacınız olan markaların ürünlerini Trendyol'da bulabilirsiniz.Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Black Friday olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.Black Friday günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Black Friday günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.