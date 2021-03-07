Trabzonspor'un hedefindeki 18'lik golcü

Polonya basını, Wisla Krakow forması giyen Aleksander Buksa'nın yaz döneminde takımdan ayrılacağını yazdı.



1.88 boyundaki ve 18 yaşındaki santrforla pek çok kulübün ilgilendiği, Türkiye'den de Trabzonspor'un oyuncuyu takip ettiği vurgulandı.



Bu sezon 9 maçta sonradan oyuna giren Buska, kulübüyle yaşadığı problemler nedeniyle son maçlarda kadroya giremiyor. Genç yıldız, oyun tarzı olarak Alexander Sörloth'u andırıyor.



