Trabzonspor'un hedefindeki 18'lik golcü

Trabzonspor'un Wisla Krakow'un 18 yaşındaki forveti Aleksander Buksa ile ilgilendiği iddia edildi. 1.88 boyundaki yıldız adayı, oyun tarzı olarak Alexander Sörloth'u andırıyor.

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Trabzonspor'un hedefindeki 18'lik golcü
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07 Mart 2021 10:17
Polonya basını, Wisla Krakow forması giyen Aleksander Buksa'nın yaz döneminde takımdan ayrılacağını yazdı.

1.88 boyundaki ve 18 yaşındaki santrforla pek çok kulübün ilgilendiği, Türkiye'den de Trabzonspor'un oyuncuyu takip ettiği vurgulandı.

Bu sezon 9 maçta sonradan oyuna giren Buska, kulübüyle yaşadığı problemler nedeniyle son maçlarda kadroya giremiyor. Genç yıldız, oyun tarzı olarak Alexander Sörloth'u andırıyor.



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