  •  
    Vagner Love'den Beşiktaş için olay sözler!
  •  
    G.Saray'da Terim'i haklı çıkartan transfer kararı
  •  
    "Kante ile anlaşmıştım bana Ozan'ı aldırdılar"
  •  
    23 numara için itiraflar! İlhan Mansız, Nuri ve...
  •  
    Formanın sahibi Moses; F.Bahçe'de üç değişiklik

Trabzonspor'dan Uğurcan açıklaması!

MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'dan Uğurcan açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2019 14:08
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçında sakatlanan ve bordo - mavili ekibin oyuncu değiştirme hakkı dolduğundan karşılaşmayı sakat tamamlayan genç filebekçisi Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu belli oldu.

Ankaragücü ile oynanan maçta sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Uğurcan'ın bugün MR'ı çekildi

22 yaşındaki kaleci için Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan kalecimiz Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Uğurcan Çakır'ın müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirten Yaşar Kibar Güven, "Kalecimiz Uğurcan'ın bugün çekilen MR'ı sonrası tedavisine başlanmış olup yarın oynayacağımız Ümraniyespor karşılaşmasında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir" dedi.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Öte yandan, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'ın oynamama ihtimaline karşın, yerine kimin forma giyeceği merak konusu...

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın, yine Uğurcan gibi altyapıdan yetişen Arda Akbulut ya da Muzaffer Cem Kablan'a ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN 5 MAÇI

GALATASARAY (D)
ALANYASPOR
GÖZTEPE (D)
KASIMPAŞA (D)
AKHİSARSPOR




Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için