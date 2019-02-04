Trabzonspor'dan Uğurcan açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçında sakatlanan ve bordo - mavili ekibin oyuncu değiştirme hakkı dolduğundan karşılaşmayı sakat tamamlayan genç filebekçisi Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu belli oldu.
Ankaragücü ile oynanan maçta sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Uğurcan'ın bugün MR'ı çekildi
22 yaşındaki kaleci için Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan kalecimiz Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Uğurcan Çakır'ın müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirten Yaşar Kibar Güven, "Kalecimiz Uğurcan'ın bugün çekilen MR'ı sonrası tedavisine başlanmış olup yarın oynayacağımız Ümraniyespor karşılaşmasında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir" dedi.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Öte yandan, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'ın oynamama ihtimaline karşın, yerine kimin forma giyeceği merak konusu...
Teknik Direktör Ünal Karaman'ın, yine Uğurcan gibi altyapıdan yetişen Arda Akbulut ya da Muzaffer Cem Kablan'a ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN 5 MAÇI
GALATASARAY (D)
ALANYASPOR
GÖZTEPE (D)
KASIMPAŞA (D)
AKHİSARSPOR
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Ankaragücü ile oynanan maçta sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Uğurcan'ın bugün MR'ı çekildi
22 yaşındaki kaleci için Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan kalecimiz Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Uğurcan Çakır'ın müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirten Yaşar Kibar Güven, "Kalecimiz Uğurcan'ın bugün çekilen MR'ı sonrası tedavisine başlanmış olup yarın oynayacağımız Ümraniyespor karşılaşmasında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir" dedi.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Öte yandan, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'ın oynamama ihtimaline karşın, yerine kimin forma giyeceği merak konusu...
Teknik Direktör Ünal Karaman'ın, yine Uğurcan gibi altyapıdan yetişen Arda Akbulut ya da Muzaffer Cem Kablan'a ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN 5 MAÇI
GALATASARAY (D)
ALANYASPOR
GÖZTEPE (D)
KASIMPAŞA (D)
AKHİSARSPOR
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın