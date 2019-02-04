Trabzonspor'dan Uğurcan açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynananmaçında sakatlanan ve bordo - mavili ekibin oyuncu değiştirme hakkı dolduğundan karşılaşmayı sakat tamamlayan genç filebekçisi Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu belli oldu.Ankaragücü ile oynanan maçtabugün MR'ı çekildi22 yaşındaki kaleci için Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan kalecimiz Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.Uğurcan Çakır'ın müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirten Yaşar Kibar Güven, "dedi.Öte yandan, gelecek haftadeplasmanına çıkacak olanyerine kimin forma giyeceği merak konusu...Teknik Direktör, yine Uğurcan gibi altyapıdan yetişenya dailk 11'de yer vermesi bekleniyor.ALANYASPORGÖZTEPE (D)KASIMPAŞA (D)AKHİSARSPOR