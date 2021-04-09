Batuhan Kör [Bursaspor]: "Tarzım genel olarak Cristiano Ronaldo'ya benziyor, son zamanlarda Timo Werner'i de kendime benzetiyorum." 🐊



— Sporx (@sporx) December 25, 2020

Bursaspor'un iki gözde futbolcusuve'e Trabzonspor'un resmen talip olduğu ve pazarlıkların başladığı belirtildi.Trabzonspor'un, Erkan Kamat yönetiminin kapısını çalarak, sözleşmeleri devam eden iki başarılı futbolcu için maddi teklifte bulunduğu öne sürüldü.Karadeniz Gazetesi, Fırtına'nın teklifi üzerine, Bursaspor'un 1997'li orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan için 1,5 milyon Euro, 2001'li forvet Batuhan Kör için de 1 milyon Euro bonservis bedeli istediğini yazdı.Trabzonspor'un ise, uzun süredir scout ekibi tarafından izlenen ve teknik ekibin de alınması için onay verdiği belirtilen Vakıfköy patentli 2 futbolcu için toplam 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından da oyuncu başına yüzde 25 pay vermeyi önerdiği belirtildi.Trabzon gazetesi, Batuhan'ın Trabzon'da doğduğu ve Bursaspor'da 61 numarayı giydiği detayına da haberinde yer verdi.Kaynak: Karadeniz Gazetesi