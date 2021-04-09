Trabzonspor'dan Bursaspor'a iki futbolcu için teklif

Trabzonspor, Bursaspor'un yetenekli isimleri Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör için yeşil-beyazlı kulübün kapısını çaldı.

Abone Ol
Trabzonspor'dan Bursaspor'a iki futbolcu için teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2021 12:43
Bursaspor'un iki gözde futbolcusu Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör'e Trabzonspor'un resmen talip olduğu ve pazarlıkların başladığı belirtildi.

Trabzonspor'un, Erkan Kamat yönetiminin kapısını çalarak, sözleşmeleri devam eden iki başarılı futbolcu için maddi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

BURSASPOR TOPLAM 2,5 MİLYON EURO İSTEDİ

Karadeniz Gazetesi, Fırtına'nın teklifi üzerine, Bursaspor'un 1997'li orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan için 1,5 milyon Euro, 2001'li forvet Batuhan Kör için de 1 milyon Euro bonservis bedeli istediğini yazdı.

TRABZON 2 MİLYON EURO+ PAY ÖNERDİ

Trabzonspor'un ise, uzun süredir scout ekibi tarafından izlenen ve teknik ekibin de alınması için onay verdiği belirtilen Vakıfköy patentli 2 futbolcu için toplam 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından da oyuncu başına yüzde 25 pay vermeyi önerdiği belirtildi.

KÖR'ÜN TRABZON'DA DOĞDUĞUNU YAZDI

Trabzon gazetesi, Batuhan'ın Trabzon'da doğduğu ve Bursaspor'da 61 numarayı giydiği detayına da haberinde yer verdi.

Kaynak: Karadeniz Gazetesi



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.