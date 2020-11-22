Trabzonspor'da Caleb Ekuban müthiş döndü!

Gana Milli Takımı'ndan perşembe günü gelen ve cuma ilk antrenmanına çıkabilen Ekuban, Avcı'nın planlarını değiştirdi. Beklenildiği gibi yorgun dönmeyen yıldız oyuncu, Erzurumspor'a karşı hocasından 11'de görev istedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Caleb Ekuban müthiş döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2020 12:48
Lige verilen arada Gana Milli Takımı'na giden ve salı günü çıktığı maçta 67 dakika sahada kalan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Ekuban, yorucu bir yolcuğun ardından perşembe günü Trabzon'a ayak bastı.

Yapılan test sonrası önceki gün takımla ilk antrenmanına çıkan yıldız futbolcu, hızlı bir dönüş yaptı. Arkadaşlarından yaklaşık 10 gün uzak kalmasına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni oturtmaya çalıştığı sisteme hiç yabancılık çekmeyen Ekuban, bu görüntüsüyle 11 planlarını da değiştirdi.

Son antrenmanda da oldukça formda olan başarılı oyuncu, bu akşamki kritik Erzurumspor maçında hocasından görev istedi.

Pereira'yı kesebilir

Teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor maçında olduğu gibi orta sahada denediği Pereira'yı kesip Ekuban ile maça başlayabilir. Bu durumda orta alanda Abdulkadir Parmak ve Flavio olacak. Öte yandan Kamil Ahmet'teki belirsizlik nedeniyle sol bekte ibre Marlon'a dönerken, sağ bekte Serkan bir adım önde



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için