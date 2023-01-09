Trabzonspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor!

Evinde iyi bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor!
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09 Ocak 2023 12:45
Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, deplasmanda 100 gündür kazanamadığı kötü gidişata son vermek istiyor.

Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan kazanırken, 13 puan kaybetti.

Deplasmanda son galibiyetini 100 gün önce 1 Ekim 2022'de Kayserispor karşısında 2-1'lik skorla aldı. 

 
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