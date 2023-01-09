Trabzonspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor!

Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, deplasmanda 100 gündür kazanamadığı kötü gidişata son vermek istiyor.
Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan kazanırken, 13 puan kaybetti.
Deplasmanda son galibiyetini 100 gün önce 1 Ekim 2022'de Kayserispor karşısında 2-1'lik skorla aldı.
Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan kazanırken, 13 puan kaybetti.
Deplasmanda son galibiyetini 100 gün önce 1 Ekim 2022'de Kayserispor karşısında 2-1'lik skorla aldı.