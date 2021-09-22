Trabzonspor ile Konyaspor 41. randevuda

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, 23 Eylül Perşembe günü Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ile Konyaspor 41. randevuda
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22 Eylül 2021 15:35
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, 23 Eylül Perşembe günü Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 40 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü.

- Konya'da en çok beraberlik

İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.

Konya'da oynanan 20 karşılaşmanın 7'sini Trabzonspor, 4'ünü ise İttifak Holding Konyaspor kazanırken, 9 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.


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