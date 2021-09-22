Trabzonspor ile Konyaspor 41. randevuda

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, 23 Eylül Perşembe günü Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 40 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü.



- Konya'da en çok beraberlik



İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.



Konya'da oynanan 20 karşılaşmanın 7'sini Trabzonspor, 4'ünü ise İttifak Holding Konyaspor kazanırken, 9 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



