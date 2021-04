Süper Lig'de 38. hafta maçında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Göztepe'nin golünü 45+1. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Trabzonspor'un golü 88. dakikada Caleb Ekuban'dan geldi. Ekuban, bordo-mavili takımdaki 100. maçında fileleri havalandırarak büyük bir sevinç yaşadı.



Trabzonspor'da Berat Özdemir 67. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Göztepe de ise Obinna Nwobodo 90. dakikada kırmızı kart gören bir başka futbolcu oldu.



DEPLASMANDA 16 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Trabzonspor deplasmanda yenilmeme serisinin 16 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.



Öte yandan Trabzonspor ligin genelinde ise yenilmemezlik serisini 9 maça çıkardı.



Ligde 3 maçtır kazanamayan Göztepe puanını 48 yaptı. Trabzonspor da 64 puana ulaştı.



Süper Lig'de pazar günü Göztepe, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor haftayı bay geçecek.



TRABZONSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'de Göztepe ile Trabzonspor karşılaşmasında iki takımdan Göztepe son oynadığı müsabakaya göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaparken, Trabzonspor ise 2 farklı isme şans verdi.



Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçından farklı olarak kaleci Arda Özçimen, Murat Paluli, Anderson Esiti, Zlatko Tripic ve Brown Ideye'nin yerine İrfan Can Eğribayat, Atınç Nukan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar ve Adis Jahovic'i sahaya sürdü.



Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19'u atlatan Alpaslan Öztürk yedek kulübesinde yer aldı. Göztepe'nin Trabzonspor'dan kiraladığı Fousseni Diabate, bordo-mavili ekibe karşı forma giydi. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, teknik direktör ve futbolcu olarak yer aldığı Trabzonspor'a karşı görev aldı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçen hafta Farih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri kadrodan farklı olarak Yusuf Sarı ve Edgar Miguel Ie'nin yerine Anastasios Bakasetas ve Seyedmajid Hosseini'yi oynattı.



Karşılaşmayı Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan Göztepe sporcusu Ferhat Arıcan da takip etti. Müsabakadan önce Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Ferhat Arıcan'a çiçek verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Kerim'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

13. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

28. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

29. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Soner'in güzel pasında topla buluşan Jahvovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

45+1. dakikada Diabate'nin rakibinden kaptığı topu gönderdiği Adis Jahovic, savunma oyuncularına rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

67. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Fousseni Diabate'ye yaptığı faulün ardından Berat Özdemir, direkt kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

83. dakikada sağ kanattan Halil'in ortasında Jahovic'in kaleye göndermek istediği topu, kaleci Uğurcan uzaklaştırdı.

88. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Ekuban, müsait durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Brown Ideye'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Nwobodo, yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı karttan kırmızı kart gördü.



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Dk. 89 Esiti), Nwobodo, Cherif Ndiaye (Dk. 79 Tripic), Diabate (Dk. 79 Zulj), Jahovic (Dk. 89 Brown Ideye)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 83 Yusuf Sarı), Vitor Hugo (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Hosseini, Marlon, Ekuban, Baker, Berat Özdemir, Nwakaeme (Dk. 90+1 Flavio), Bakasetas, Djaniny

Goller: Dk. 45+1 Jahovic (Göztepe), Dk. 88 Ekuban (Trabzonspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 67 Berat Özdemir (Trabzonspor), Dk. 90 Nwobodo (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Nwakaeme, Dk. 90+2 Marlon (Trabzonspor), Dk. 40 Kerim Alıcı, Dk. 41 Diabate, Dk. 50 Atınç Nukan (Göztepe)