Trabzonspor, evinde 668 gündür kaybetmiyor!

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında mağlup olmayan bordo-mavililer, Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek yenilmezlik serisini 668 güne taşıdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, evinde 668 gündür kaybetmiyor!
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05 Ocak 2023 23:22
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 668 güne taşıdı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Bajic (kendi kalesine), 69. dakikada Gomez, 75. dakikada Doğucan Haspolat'tan geldi.

Karadeniz ekibi, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasındaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 33 lig maçında 21 galibiyet, 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.

Trabzonspor, puanı 29 puana çıkararak 5. sıraya yükseldi. Bitexen Giresunspor ise 19 puanla 11. sırada yer aldı.

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