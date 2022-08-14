Trabzonspor'da Uğurcan kararı

Trabzonspor'da geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır'ın durumu belli oldu.
Avrupa'ya transferi gündeme gelen başarılı kaleciyi, bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sezon kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.
26 yaşındaki eldivenin Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Avrupa'ya transferi gündeme gelen başarılı kaleciyi, bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sezon kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.
26 yaşındaki eldivenin Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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