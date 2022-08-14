Trabzonspor'da Uğurcan kararı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'ya transferi gündeme gelen Uğurcan Çakır'ı bu sezon bırakmayı düşünmüyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Uğurcan kararı
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14 Ağustos 2022 11:40
Trabzonspor'da geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır'ın durumu belli oldu.

Avrupa'ya transferi gündeme gelen başarılı kaleciyi, bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sezon kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.

26 yaşındaki eldivenin Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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