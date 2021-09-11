Trabzonspor'da hırs küpü: Nwakaeme

Abdullah Avcı'nın Cimbom'a karşı en güvendiği isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme hırsıyla dikkat çekiyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da hırs küpü: Nwakaeme
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11 Eylül 2021 13:43
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Galatasaray'a karşı en güvendiği isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme çok hırslı.

Nijeryalı yıldız antrenmanların en neşeli oyuncusu. Derbi öncesindeki bu görüntüsü bordo-mavili camiayı da mutlu ediyor.

ÖZTÜRK GELDİ

Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, bronz alan Ali Öztürk ve diğer sporcular idmana geldi. Abdullah Avcı şampiyonlarla yakından ilgilendi. İmzalı forma hediye edildi.  

 

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