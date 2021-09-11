Trabzonspor'da hırs küpü: Nwakaeme

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Galatasaray'a karşı en güvendiği isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme çok hırslı.
Nijeryalı yıldız antrenmanların en neşeli oyuncusu. Derbi öncesindeki bu görüntüsü bordo-mavili camiayı da mutlu ediyor.
ÖZTÜRK GELDİ
Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, bronz alan Ali Öztürk ve diğer sporcular idmana geldi. Abdullah Avcı şampiyonlarla yakından ilgilendi. İmzalı forma hediye edildi.
Nijeryalı yıldız antrenmanların en neşeli oyuncusu. Derbi öncesindeki bu görüntüsü bordo-mavili camiayı da mutlu ediyor.
ÖZTÜRK GELDİ
Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, bronz alan Ali Öztürk ve diğer sporcular idmana geldi. Abdullah Avcı şampiyonlarla yakından ilgilendi. İmzalı forma hediye edildi.