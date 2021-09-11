Trabzonspor'da hırs küpü: Nwakaeme

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Galatasaray'a karşı en güvendiği isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme çok hırslı.Nijeryalı yıldız antrenmanların en neşeli oyuncusu. Derbi öncesindeki bu görüntüsü bordo-mavili camiayı da mutlu ediyor.Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, bronz alan Ali Öztürk ve diğer sporcular idmana geldi. Abdullah Avcı şampiyonlarla yakından ilgilendi. İmzalı forma hediye edildi.