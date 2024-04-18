Trabzonspor'da forvet listesi çok kalabalık

Trabzonspor santrfor transferi açısından hareketli günler geçiriyor. Trabzonspor, Southampton'dan sezon sonuna kadar kiralanan Onuachu'nun 1 sezon daha kiralanması için İngiliz ekibinin kapısını çalacak. Elbette Nijeryalı yıldızdan olumsuz haber gelme ihtimali yüksek. Satın alma opsiyonu olmayan oyuncuyla ilgili kulübünün vereceği karar 'devam' niteliğinde olabilir. Bu durumu göz önünde bulunduran yönetim, alternatif isimler için de boş durmuyor.
Onay verildi, pazarlıklar sürüyor
Karadeniz ekibi, Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Denis Dragus için çalışmalarına devam ediyor. Hem ileri uçta hem de kanatta görev alabilmesi nedeniyle Abdullah Avcı'nın transferine onay verdiği Rumen futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Standart Liege ile yapılan pazarlıklarda rakam aşağı çekilmeye çalışılıyor.
Alternatif liste kabarık
Trabzonspor'un hücum hattı için yoğunlaştığı bir diğer isim de geçen sezondan bu yana gündemde olan Bruno Petkovic... Hırvat yıldızın boşa çıkması için serbest kalma bedelinin ödenmesi gerekiyor. 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran Fırtına, oyuncu tarafını ikna etmek için temaslarını hızlandırdı. Diğer yandan Bordo-Mavililer'in Wout Weghorst ve Kelechi Ihenacho gibi isimlerle de ilgilendiği iddia ediliyor.
Onay verildi, pazarlıklar sürüyor
Karadeniz ekibi, Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Denis Dragus için çalışmalarına devam ediyor. Hem ileri uçta hem de kanatta görev alabilmesi nedeniyle Abdullah Avcı'nın transferine onay verdiği Rumen futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Standart Liege ile yapılan pazarlıklarda rakam aşağı çekilmeye çalışılıyor.
Alternatif liste kabarık
Trabzonspor'un hücum hattı için yoğunlaştığı bir diğer isim de geçen sezondan bu yana gündemde olan Bruno Petkovic... Hırvat yıldızın boşa çıkması için serbest kalma bedelinin ödenmesi gerekiyor. 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran Fırtına, oyuncu tarafını ikna etmek için temaslarını hızlandırdı. Diğer yandan Bordo-Mavililer'in Wout Weghorst ve Kelechi Ihenacho gibi isimlerle de ilgilendiği iddia ediliyor.
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