Trabzonspor aradığı sol beki buldu; Carlos Augusto

Trabzonspor'da Çek futbolcu Filip Novak'ın sözleşmesi, bu sezon sonunda sona eriyor. Bordo mavili takım başarılı sol beki elinde tutmak istiyor ancak aksi durumda alternatifini de hazırda bekletiyor. Trabzonspor'un aklındaki isim ise Corinthias'tan Carlos Augusto.Trabzonspor yönetimi scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Carlos Augusto'ya teklif yapacak. Corinthians'ta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu için kulübüne Şampiyonlar Ligi sonrası satıştan yüzde 50 pay hakkıyla bir sözleşme sunulacak.1999 doğumlu olan başarılı sol bek Corinthias formasıyla toplamda 25 maça çıktı ve 1 gollük katkıda bulundu. Bu maçlarda 3 sarı kart göre Augusto'nun bonservis bedeli ise 900 bin Euro olarak gösteriliyor. Genç isim, Brezilya U 20 takımıyla da 6 maça çıktı.