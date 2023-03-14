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SON DAKİKA HABERİ... Togg: 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Peki, TOGG T10X özellikleri nedir? TOGG T10X ne kadar?Yerli otomobil Togg T10X üç farklı opsiyonla ön siparişe açıldı. Başlangıç paketi 310 km menzil 160 kW motor gücüne sahip olan Togg T10X fiyatı 953.000 TL'den başlıyor.Togg fiyatının açıklanmasıyla birlikte otomobillerin teslim tarihi de belli oldu. Buna göre Togg T10X teslimatları Temmuz 2023'te başlayacak.Togg T10X özellikleri ile neler sunuyorTogg fiyatının yanı sıra Togg T10X özellikleri de merak ediliyor. Daha önce paylaşılan resmi verilere göre Togg C-SUV, güç ve menzil olarak üç farklı seçenekle geliyor. Giriş seviyesinde arka aks üzerine entegre edilen tek elektrik motoru mevcut. 160 kW (218 hp) güç ve 350 Nm tork üreteceği açıklanan bu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlamasını sağlıyor.Togg C-SUV'un arkadan itişli versiyonu standart ve uzun menzil olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. İlk seçenekte 52.4 kWsa'lik batarya paketi WLTP'ye göre 310 km menzil sunuyor. Uzun menzilli versiyonda ise 88.5 kWsa'lik büyük batarya ile 510 km'ye kadar sürüş menzili hedefleniyor.Togg C-SUV'un bir de dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip çift motorlu versiyonu bulunuyor. Toplamda 320 kW (435 hp) güç ve 700 Nm tork sunan bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor. Bu versiyon, standart olarak 88.5 kWsa'lik büyük batarya ile donatılmış durumda. Bataryalar, DC hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşabilecek.Togg C-SUV, 4599 mm uzunluğa, 1886 mm genişliğe, 1676 mm yüksekliğe ve 2890 mm aks mesafesine sahip olacak. SUV'un yerden yüksekliği ise 196 mm olacak. Bu ölçülerin bulunduğu segmente göre oldukça iyi olduğunu belirtelim.Uzunluk: 4599 mmGenişlik: 1886 mmYükseklik: 1676 mmAks mesafesi: 2890 mmGüç: 160 kW tek motor / 320 kW çift motorTork: 350 Nm tek motor / 700 Nm çift motorBatarya: 52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzunŞarj hızı: 30 dakikada %10'dan %80'e şarjMenzil: 310 km standart, 510 km uzunHızlanma (0-100 km/s): 7,4 sn tek motor / 4,8 sn çift motorTürkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un satış fiyatı resmi olarak belli oldu. Togg'dan yapılan açıklamaya göre 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X modelinin fiyatı 953 bin liradan başlayacak.u hafta başlıyor.Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak.30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır.Fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek. Togg'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. Hedef, 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.Türkiye'nin otomobili kesintisiz sürüş deneyimi yaşatacak. Togg'un yerli üretim şarj istasyonu olan Trugo'nun ülke geneline yayılması için kritik bir hamle yapıldı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye işletmeler, Trugo kurulması için yer sağlayabilecek. Uygun alanlar Togg'a bildirilecek. Togg, istasyon ağını oluşturacak şekilde uygun yerleri değerlendirecek. Şarj istasyonları için yeterli elektrik altyapısı da bir diğer koşul olacak. Mülkiyet sahibi yalnızca enerji alt yapısını karşıladığında cirodan yüzde 5 pay alacak.