23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-5
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
0-010'
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-1
23 Kasım
Brest-Metz
3-2
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
0-07'
23 Kasım
Lazio-Lecce
2-0
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-1
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-1
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-1
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

TOFAŞ, sahasında Anadolu Efes'i devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, sahasında Anadolu Efes'i 86-79 mağlup etti.

TOFAŞ, sahasında Anadolu Efes'i devirdi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-79 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Yiğitcan Saybir ile etkili olan TOFAŞ'a, Anadolu Efes Loyd ve Dessert ile cevap verirken 5. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Dengeli şekilde geçen ilk çeyrek 22-22 sona erdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Smits ve Jones'ın sayılarıyla farkı 13. dakikada 7'ye (24-31) çıkardı. Savunmada sertliği arttırarak ritim bulan ev sahibi ekip, hücumda da Kidd, Blazevic ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla farkı eritti. Soyunma odasına da 47-47 eşitlikle gidildi.


Üçüncü periyotta Dessert ve Ercan Osmani ile etkili olan Anadolu Efes, 25. dakikada 6 sayılık üstünlük sağladı: 51-57. Rakibinin oyununa Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz'ın hücumlarıyla karşılık veren TOFAŞ, farkı kapatmayı başarsa da final periyotuna Anadolu Efes'in 60-59 üstünlüğüyle girildi.

Son periyot, TOFAŞ'ın geri dönüşüne sahne oldu. Bursa temsilcisi, periyot başında 5 sayı geriye düşse de seyirci desteğini de arkasına alarak Perez ve Tolga Geçim'in de tempolu hücumlarından skor katkısı aldı. Etkili mücadelesiyle skor üstünlüğünü ele geçiren TOFAŞ, parkeden 86-79 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Tolga Edis

TOFAŞ: Perez 18, Yiğitcan Saybir 13, Blazevic 12, Besson 10, Furkan Korkmaz 10, Özgür Cengiz 2, Whaley 4, Tolga Geçim 8, Kidd 8, Lewis 1, Thomasson

Anadolu Efes: Loyd 12, Babb 10, Cordinier 8, Dessert 11, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer 7, Rüzgar Fenemen, Smits 9, Swider 3, David Mutaf 5, Jones 6

1. Periyot: 22-22

Devre: 47-47

3. Periyot: 59-60

Beş faulle çıkanlar: 39.41 Smits, Cordinier 38.54 (Anadolu Efes)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
