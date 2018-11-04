TOFAŞ, Daçka deplasmanından çıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında, deplasmanda'i 82-78 yendi.Bu sonuçla, konuk ekip 4. galibiyetini alırken, ev sahibi takım ise dördüncü lig maçında 3. kez sahadan yenik ayrıldı.Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 3. dakikası 6-6'lık eşitlikle geçildi. Çeyreğin ortalarında savunmada ritmini bulan TOFAŞ, Darüşşafaka Tekfen karşısında 9. dakikaya 20-13 önde girdi. Hücumda Garrett ve Weems ile etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 24-16 üstün tamamladı.İkinci çeyreğe Muhaymin Mustafa'nın basketiyle başlayan TOFAŞ, 11. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 16-26. Eric ve Diebler'la sayılar üreten Darüşşafaka Tekfen, üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında 14. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 25-26. Çeyreğin büyük bölümünde savunmada başarılı olan yeşil-siyahlılar, 19. dakikada Evans'ın boyalı alanda bulduğu basketle üstünlüğü yakaladı: 34-32. Periyodun son bölümleri karşılıklı basketlerle geçildi. TOFAŞ, Garrett ile üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle bitime 30 saniye kala eşitliği sağladı: 38-38. Takımlar soyunma odasına da 38-38'lik beraberlikle girdi.İkinci yarıya Garrett'la hücumda oldukça etkili başlayan TOFAŞ, 24. dakikayı önde geçti: 44-47. Çeyreğin ortalarında konuk ekibin sert savunması karşısında dış atışlara yönelen Darüşşafaka Tekfen, peş peşe yapılan denemelerde başarısız oldu. Savunmada ve hücumda iyi bir performans sergileyen TOFAŞ, üçüncü periyodun bitimine 55 saniye kala farkı 12 sayıya (51-63) çıkardı. Yeşil-siyahlılar kalan bölümde Diebler ve Peiners'le sayılar bulsa da konuk ekip final periyoduna 63-55 önde gitti.TOFAŞ, dördüncü çeyreğe top kayıplarıyla başladı. Darüşşafaka Tekfen, Bursa temsilcisi karşısında Berk Demir, Evans ve Kidd'le sayılar bulsa da savunmada tempoyu yakalayamadı ve 35. dakikayı 73-63 geride bitirdi. Yeşil-siyahlılar, Doğuş Özdemiroğlu'nun tam saha preslerinden kazandırdığı toplarla farkı 4 sayıya düşürdü: 69-73. Pota altında Kadji'yle sayılar üreten konuk ekip, bitime 1 dakika 9 saniye kala skoru 78-71'e getirdi. Taraftarının da desteğini arkasına alan Darüşşafaka Tekfen, Diebler ve Eric'in basketleriyle son 29 saniyeye girerken farkı 2'ye indirdi: 76-78. Mejia ve Garrett'ın sayılarıyla kalan sürede skor üstünlüğünü korumayı başaran TOFAŞ, maçı 82-78 kazandı.Darüşşafaka Ayhan ŞahenkErşan Kartal, Özlem Yalman, Kaan BüyükçilDoğuş Özdemiroğlu 3, Kidd 11, Peiners 8, Evans 10, Oğuz Savaş 6, Berk Demir 4, Diebler 14, Kartal Özmızrak 3, Eric 19, Muhammed BaygülGarrett 23, Mejia 16, Weems 15, Kadji 4, Withey 8, Berkan Durmaz, Muhaymin Mustafa 6, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan 816-2438-3855-63