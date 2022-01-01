Thompson serbest kaldı, Chicago Bulls yolunda!

Indiana Pacers koçu Rick Carlisle, Tristan Thompson'ın serbest bırakıldığını ve Chicago Bulls ile sözleşme imzalayacağını duyurdu.



Indiana'nın dün gece Washington Wizards'ı 113-108 mağlup ettiği maçın ardından haberi veren Carlisle, karşılaşmada 21 dakika forma giyen ve 17 sayı ile 6 ribaund kaydeden Thompson'ın, Bulls ile anlaşmayı planladığını söyledi:



"Son altı ya da yedi gün boyunca bize kattıkları için kendisine teşekkür ettik. Üst düzey bir profesyoneldi ve gerçekten iyi bir iş çıkardı... Bunu duyurmaktan çekinmiyorum çünkü gerçekleşecek. Doğrusu bunda yanlış bir şey de yok. Bir oyuncunuza takım arkadaşlarının yanında nadiren teşekkür edebiliyorsunuz. Ve bu adamlar, kendisine ve ligde başardıklarına büyük saygı duyan adamlar."



Indiana'daki dönemi kısa süren Thompson, NBA'in son takas tarihinde gönderildiği takım için sadece dört maçta forma giymiş ve 4.0 sayı ile 4.0 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



THOMPSON İÇİN DeMAR DA HEYECANLI!



Bulls guardı DeMar DeRozan, bu gelişme hakkında konuşarak, Thompson ile uzun süredir var olan bir arkadaşlığı olduğunu belirtti:



"Trstan'ı yıllardır tanırım. Harika adamdır. Şampiyonluk tecrübesine sahip. İyi bir arkadaşım. Ona saha dışında saygım çok büyük. Açıkçası, hepimiz kendisinin bize neler katabileceğini biliyoruz. O yüzden, harika bir ilave olacağını düşünüyorum. Bize katacağı şeyler ise, veteran liderliğinin yanı sıra şampiyonluk kazanmak için neler yapılması gerektiğini aşılaması olacak."



