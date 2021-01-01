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Thomas: "Brooklyn, Kyrie olmadan şampiyonluğu kazanamaz!"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Brooklyn Nets'in Kyrie Irving "olmadığı takdirde" şampiyonluğu kazanamayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Brooklyn Nets'in Kyrie Irving "olmadığı takdirde" şampiyonluğu kazanamayacağını söyledi.

Basketball News'den Ethan Thomas ile yaptığı bir sohbette Thomas, Irving'in takımı için önemini ve değerini açıkladı:

"LeBron James liderliğindeki Cleveland Cavs, sezonu 73-9 ile kapatan Golden State Warriors'a karşı geriden gelerek kazanmıştı ve LeBron her istatistiksel kategoride olağanüstüydü. Ancak Cleveland, o takımda Kyrie Irving olmadan şampiyonluğu kazanmamıştı.

Söylediklerim kayda geçsin. Brooklyn Nets, takımın şu anda yapılanma şekline bakıldığında, Kyrie olmadığı sürece şampiyonluğu kazanamaz. Net."

Kariyerinde yedi kez All-Star seçilmiş olan Kyrie, geçtiğimiz sezon %50.6 şut isabetiyle maç başına 26.9 sayı, 6 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları tutturmuş ve kariyerinin bireysel anlamda en iyi sezonlarından birini geçirmişti.


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